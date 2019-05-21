«Какая-то гробовозка»: в Уфе появился новый необычный автобус

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-21T12:58:48+03:00

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На днях внимание сотрудников полиции привлек черный автомобиль «Хундай Гранд Старекс» с табличкой маршрута «№О51». Напомним, что по 51-му маршруту теперь ездят только автобусы «Башавтотранса», ранее частников «выгнали с рынка», они оказались нелегальными. 47-летний водитель минивена предоставил сотрудникам полиции все документы, в том числе и разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Данный автомобиль с табличкой замечали и уфимцы.

- Какая-то гробовозка катается по Уфе, четырехместная. Даже стоя берут, 30 рублей проезд, - пишут горожане в социальных сетях.

На данный момент представители Управления государственного автодорожного надзора устанавливают законность предоставления пассажирских услуг данными транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU