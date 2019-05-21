Житель Башкирии на своем участке обнаружил останки человека

21 Май 12:20 2019-05-21T12:20:43+03:00

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19 мая садовод из Илишевского района Башкирии наткнулся на страшную находку. Во время копания огорода он обнаружил на своем участке скелетированные останки человека. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

- Мужчина копал огород и в один момент его лопата вонзилась во что-то твердое – оказалось, что в человеческую кость. Мужчина сообщил о страшной находке в правоохранительные органы, - передает слова источника агентство.

На место оперативно приехали силовики. Следователи организовали доследственную проверку. Им предстоит установить личность погибшего, а также выяснить, носила ли смерть человека криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU