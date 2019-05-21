В Башкирии прекращены поиски 42-летней врача-инфекциониста

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-21T11:31:22+03:00

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Благополучно завершились поиски 42-летней матери троих детей Эльвиры Ария в Башкирии. Врач-инфекционист пропала 19 мая – вышла из дома в Деме и не вернулась. Дома ее остались ждать трое детей. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Сегодня, 21 мая, стало известно, что ее нашли живой. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД.

- Женщину нашли полицейские в Илишевском районе республики. Жива, здорова, - отметили в ведомстве.

Как она туда попала и вернулась ли сейчас домой, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU