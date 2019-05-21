2019-05-21T10:18:21+03:00
Общество

В Башкирии планируют ввести наказание за сжигание мусора в общественных местах

По мнению властей, это создает пожароопасную обстановку
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Башкирии планируется ввести административное наказание за сжигание мусора в общественных местах. Об этом заявил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. Он отметил, что сжигать сухие траву, листья и ветки, а также разжигать костры в скверах и парках теперь будет запрещено, ведь это не только создает пожароопасную обстановку, но и негативно сказывается на самочувствии окружающих.

Впрочем, ограничения не затронут владельцев частной собственности. То есть сжигать мусор в парках и дворах многоквартирных жилых домов нельзя, а вот во дворах частных домов можно, но при условии соблюдения мер пожарной безопасности.

В случае принятия поправок, административный штраф для обычных граждан может составить 500-2000 рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 42-летней врача-инфекциониста
Уфимские туристы не могут вылететь домой из Турции из-за задержки рейса
В Башкирии около церкви обнаружено тело молодой женщины
«Я был на эмоциях»: волонтер извинился перед властями Башкирии за свой пост в интернете
В Башкирии родители обнаружили бездыханное тело трехмесячного младенца
Под Уфой произошла массовая драка с участием спецназовца
Уфимцы могут пожаловаться на открытые колодцы на карте ямочного ремонта
Волонтёры рассказали, кто был инициатором поисков 10-летнего мальчика
В Башкирии водитель автобуса сбил 44-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь
В Башкирии юрист обманул переселенцев из аварийного жилья на два миллиона рублей
Мэр Уфы прокомментировал пропажу 10-летнего школьника
В Башкирии похолодает до -3 градусов
Прокуратура Башкирии изучит материалы проверки закрытого Роспотребнадзором кафе
На охрану госсобрания и правительства Башкирии потратят 23 миллиона рублей
Пропавшего в Уфе школьника нашли в лесу
«Она была злой, но не подавленной»: близкие о погибшей в Уфе сотруднице Роспотребнадзора
В Уфе пропал 10-летний Петр Борисов
В Уфе психотерапевта осудили на 9 лет за надругательство над 16-летней пациенткой
В Уфе снова частично перекрывают улицу Авроры
В Башкирии найден мертвым председатель горкома КПРФ Кумертау
В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа
Бывшему прокурору Советского района Уфы предъявили еще одно обвинение
Пенсионер из Башкирии признался, что надругался над школьницей