В Башкирии планируют ввести наказание за сжигание мусора в общественных местах

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-21T10:18:21+03:00

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В Башкирии планируется ввести административное наказание за сжигание мусора в общественных местах. Об этом заявил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. Он отметил, что сжигать сухие траву, листья и ветки, а также разжигать костры в скверах и парках теперь будет запрещено, ведь это не только создает пожароопасную обстановку, но и негативно сказывается на самочувствии окружающих.

Впрочем, ограничения не затронут владельцев частной собственности. То есть сжигать мусор в парках и дворах многоквартирных жилых домов нельзя, а вот во дворах частных домов можно, но при условии соблюдения мер пожарной безопасности.

В случае принятия поправок, административный штраф для обычных граждан может составить 500-2000 рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU