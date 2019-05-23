Жители Башкирии обнаружили тело мужчины на одной из городских улиц

23 Май 15:30 2019-05-23T15:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На кануне на одной из городских улиц Салавата случайные прохожие обнаружили тело пожилого мужчины. Неравнодушные салаватцы не прошли мимо и вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место стражи порядка и бригада медиков констатировали смерть мужчины.

Как выяснилось в дальнейшем, признаков криминала в смерти местного жителя не обнаружено. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, прибывшие на место следователи осмотрели погибшего и не нашли следов насильственной смерти. Предварительная причина – мужчине резко стало плохо с сердцем прямо на улице.

-По факту обнаружения тела пожилого мужчины проводилась доследственная проверка. Признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU