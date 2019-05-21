«Я был на эмоциях»: волонтер извинился перед властями Башкирии за свой пост в интернете
Уфимский волонтер-поисковик Павел Нестеров извинился за эмоциональную критику властей республики.
Напомним, что возмущения молодого человека вызвал пост Радия Хабирова в интернете о поисках пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика. С самого начала Нестеров написал, что в поисках пропавшего накануне школьника не участвовали представители мэрии Уфы.
- Никакой мэрии не было! Инициаторами поисков были мы, родители одноклассников пропавшего и учителя, - написал волонтер.
Позже доброволец объяснил ситуацию и извинился.
- Представители мэрии действительно были на поисках. Народу было столько, что понять кто есть кто было невозможно. Некоторые участники поисков были действительно присланы от мэрии. Так, что просим прощения как у Радия Хабирова, так и у мэрии. Лично я был на эмоциях, и пост Хабирова поверг меня в шок.
При этом Павел также поблагодарил всех уфимцев, принимавших участие в поисках ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU