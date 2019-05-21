2019-05-21T10:09:48+03:00
Общество

«Я был на эмоциях»: волонтер извинился перед властями Башкирии за свой пост в интернете

Между волонтером и мэрией возникло недопонимание
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Уфимский волонтер извинился за свой пост с критикой властейУфимский волонтер извинился за свой пост с критикой властей
Изменить размер текста:

Уфимский волонтер-поисковик Павел Нестеров извинился за эмоциональную критику властей республики.

Напомним, что возмущения молодого человека вызвал пост Радия Хабирова в интернете о поисках пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика. С самого начала Нестеров написал, что в поисках пропавшего накануне школьника не участвовали представители мэрии Уфы.

- Никакой мэрии не было! Инициаторами поисков были мы, родители одноклассников пропавшего и учителя, - написал волонтер.

Позже доброволец объяснил ситуацию и извинился.

- Представители мэрии действительно были на поисках. Народу было столько, что понять кто есть кто было невозможно. Некоторые участники поисков были действительно присланы от мэрии. Так, что просим прощения как у Радия Хабирова, так и у мэрии. Лично я был на эмоциях, и пост Хабирова поверг меня в шок.

При этом Павел также поблагодарил всех уфимцев, принимавших участие в поисках ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 42-летней врача-инфекциониста
Уфимские туристы не могут вылететь домой из Турции из-за задержки рейса
В Башкирии около церкви обнаружено тело молодой женщины
В Башкирии планируют ввести наказание за сжигание мусора в общественных местах
В Башкирии родители обнаружили бездыханное тело трехмесячного младенца
Под Уфой произошла массовая драка с участием спецназовца
Уфимцы могут пожаловаться на открытые колодцы на карте ямочного ремонта
Волонтёры рассказали, кто был инициатором поисков 10-летнего мальчика
В Башкирии водитель автобуса сбил 44-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь
В Башкирии юрист обманул переселенцев из аварийного жилья на два миллиона рублей
Мэр Уфы прокомментировал пропажу 10-летнего школьника
В Башкирии похолодает до -3 градусов
Прокуратура Башкирии изучит материалы проверки закрытого Роспотребнадзором кафе
На охрану госсобрания и правительства Башкирии потратят 23 миллиона рублей
Пропавшего в Уфе школьника нашли в лесу
«Она была злой, но не подавленной»: близкие о погибшей в Уфе сотруднице Роспотребнадзора
В Уфе пропал 10-летний Петр Борисов
В Уфе психотерапевта осудили на 9 лет за надругательство над 16-летней пациенткой
В Уфе снова частично перекрывают улицу Авроры
В Башкирии найден мертвым председатель горкома КПРФ Кумертау
В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа
Бывшему прокурору Советского района Уфы предъявили еще одно обвинение
Пенсионер из Башкирии признался, что надругался над школьницей