«Я был на эмоциях»: волонтер извинился перед властями Башкирии за свой пост в интернете

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-21T10:09:48+03:00

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Уфимский волонтер-поисковик Павел Нестеров извинился за эмоциональную критику властей республики.

Напомним, что возмущения молодого человека вызвал пост Радия Хабирова в интернете о поисках пропавшего в Уфе 10-летнего мальчика. С самого начала Нестеров написал, что в поисках пропавшего накануне школьника не участвовали представители мэрии Уфы.

- Никакой мэрии не было! Инициаторами поисков были мы, родители одноклассников пропавшего и учителя, - написал волонтер.

Позже доброволец объяснил ситуацию и извинился.

- Представители мэрии действительно были на поисках. Народу было столько, что понять кто есть кто было невозможно. Некоторые участники поисков были действительно присланы от мэрии. Так, что просим прощения как у Радия Хабирова, так и у мэрии. Лично я был на эмоциях, и пост Хабирова поверг меня в шок.

При этом Павел также поблагодарил всех уфимцев, принимавших участие в поисках ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU