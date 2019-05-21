2019-05-21T09:31:14+03:00
Происшествия

Под Уфой произошла массовая драка с участием спецназовца

Конфликт разгорелся из-за женской ссоры
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: стоп-кадр видеозаписи от ГТРК "Башкортостан"Фото: стоп-кадр видеозаписи от ГТРК "Башкортостан"
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В Уфимском районе произошла массовая драка, зачинщиком которой стал боец спецназа. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», инцидент случился в поселке Михайловка. Драку между жителями многоквартирного дома зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи видно, как двое молодых людей, один из которых спецназовец, подходят к компании из соседнего подъезда и начинают выяснять отношения. Слово за слово, и начинается драка. Силы оказались неравными, и вскоре один из оппонентов падает на землю без сознания. Позже врачи диагностируют у него перелом лобной кости. Очевидцы утверждают, что причиной разборок стали женские склоки между женами участников драки.

В пресс-службе республиканской Росгвардии подтвердили, что сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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