Уфимцы могут пожаловаться на открытые колодцы на карте ямочного ремонта

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-21T09:11:58+03:00

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Теперь уфимцы могут пожаловаться не только на ямы на дорогах, но и на открытые колодезные люки. Об этом сообщил мэр Ульфат Мустафин на очередном оперативном совещании в городской администрации. Чтобы сообщить о проблеме, нужно оформить заявку на сайте, приложив фотографию и указать место на карте ямочного ремонта.

— Наша карта ямочного ремонта дополнена новой функцией, и теперь каждый уфимец может сообщить об открытых колодцах для оперативного устранения данной проблемы, — заявил сити-менеджер. – Все обращения будут оперативно обработаны и переданы ответственным службам.

ИСТОЧНИК KP.RU