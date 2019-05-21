«Хабиров врет»: уфимские волонтеры прокомментировали поиски 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-21T08:35:49+03:00

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Вчера ночью в Уфе прекратили поиски 10-летнего мальчика, который 20 мая не вернулся домой из школы. К счастью, ребенок нашелся живым и здоровым. Ситуацию прокомментировали даже власти – Ульфат Мустафин и Радий Хабиров. Врио главы Башкирии сообщил, что именно мэрия забила тревогу и организовала поиски мальчика.

- Коллеги призвали помочь и жителей, но сразу признались, что не очень рассчитывают на реакцию, общественная активность у нас обычно не очень высокая. Каково же было их удивление, когда сотни людей сразу же подключились к поискам и малыша быстро нашли! Это очень здорово, что мы ломаем стереотипы. У нас ведь часто говорили - «Моя хата с краю... », а надо – «Своих не бросаем!», - написал он у себя на странице.

Этой информацией остались недовольны уфимские поисковики.

- Инициаторами поисков были мы, родители одноклассников пропавшего, учителя. Никакой мэрии и близко не было, может, и были, но не так, как сказал Радий Хабиров, - написал Павел Нестеров, руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей».

фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU