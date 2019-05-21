В Башкирии юрист обманул переселенцев из аварийного жилья на два миллиона рублей
В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего руководителя юридической фирмы: ему вменяют мошенничество.
Как выяснилось в ходе следствия, с июня 2013 по май 2016 юрист заключил с шестью клиентами, проживающими в ветхих и аварийных домах, договоры об оказании юридических услуг на общую сумму более двух миллионов рублей. Юрист обещал направить судебные иски к городской администрации, в результате чего все нуждающиеся должны были получить новое жилье.
Вот только исполнять свои прямые обязанности юрист не собирался, а чтобы убедить клиентов в своей хорошей работе, демонстрировал им ксерокопии поддельных судебных решений, вынесенных в пользу истцов.
- Обвиняемый отказался от дачи показаний, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU