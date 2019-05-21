Мэр Уфы прокомментировал пропажу 10-летнего школьника
Ульфат Мустафин поручил сделать указатели в лесу
Ульфат Мустафин попросил установить в лесах и парках Уфы указатели
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Утром 21 мая мэр Уфы прокомментировал историю с пропавшим в столице 10-летним школьником.
Напомним, что ребенок не вернулся домой из школы вечером 20 мая. На уши подняли весь город – школьника искали полицейские и волонтеры. В итоге ребенка удалось найти в лесу на территории санатория «Зеленая роща».
- Хочу поблагодарить всех, кто помог в поисках. Ночи сейчас холодные, если бы его вовремя не нашли, то к утру могла случиться трагедия, - сказал мэр.
Также Мустафин попросил своих муниципальных подчиненных сделать в парках и лесах города специальные указатели, которые помогут потерявшимся выйти из чащи.
ИСТОЧНИК KP.RU