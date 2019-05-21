2019-05-21T07:21:05+03:00
Общество

Мэр Уфы прокомментировал пропажу 10-летнего школьника

Ульфат Мустафин поручил сделать указатели в лесу
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин попросил установить в лесах и парках Уфы указателиУльфат Мустафин попросил установить в лесах и парках Уфы указатели
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Утром 21 мая мэр Уфы прокомментировал историю с пропавшим в столице 10-летним школьником.

Напомним, что ребенок не вернулся домой из школы вечером 20 мая. На уши подняли весь город – школьника искали полицейские и волонтеры. В итоге ребенка удалось найти в лесу на территории санатория «Зеленая роща».

- Хочу поблагодарить всех, кто помог в поисках. Ночи сейчас холодные, если бы его вовремя не нашли, то к утру могла случиться трагедия, - сказал мэр.

Также Мустафин попросил своих муниципальных подчиненных сделать в парках и лесах города специальные указатели, которые помогут потерявшимся выйти из чащи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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