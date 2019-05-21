2019-05-21T07:04:03+03:00
Общество

В Башкирии похолодает до -3 градусов

О холодах предупредили в МЧС
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии ожидаются серьезные заморозкиВ Башкирии ожидаются серьезные заморозки
Изменить размер текста:

В ближайшие дни мая в Башкирии похолодает до -3 градусов.

По данным МЧС республики, в эти два дня жителей Башкирии ждут серьезные заморозки. Так, температура воздуха в некоторых районах республики ночью может упасть ниже нулевой отметки.

В связи с этим жителей республики просят быть готовыми к возможным последствиям. Садоводам необходимо позаботиться о том, чтобы мороз не уничтожил их растения. Для этого грядки можно накрыть пленкой или матами.

Также жителей республики просят внимательно использовать электроприборы. Никогда не оставляйте обогреватели включенными на долгое время и не накрывайте их тканью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Хабиров врет»: уфимские волонтеры прокомментировали поиски 10-летнего мальчика
В Башкирии водитель автобуса сбил 44-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь
В Башкирии юрист обманул переселенцев из аварийного жилья на два миллиона рублей
Мэр Уфы прокомментировал пропажу 10-летнего школьника
Прокуратура Башкирии изучит материалы проверки закрытого Роспотребнадзором кафе
На охрану госсобрания и правительства Башкирии потратят 23 миллиона рублей
Пропавшего в Уфе школьника нашли в лесу
«Она была злой, но не подавленной»: близкие о погибшей в Уфе сотруднице Роспотребнадзора
В Уфе пропал 10-летний Петр Борисов
В Уфе психотерапевта осудили на 9 лет за надругательство над 16-летней пациенткой
В Уфе снова частично перекрывают улицу Авроры
В Башкирии найден мертвым председатель горкома КПРФ Кумертау
В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа
Бывшему прокурору Советского района Уфы предъявили еще одно обвинение
Пенсионер из Башкирии признался, что надругался над школьницей