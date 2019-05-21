СЕГОДНЯ 07:04 2019-05-21T07:04:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие дни мая в Башкирии похолодает до -3 градусов.

По данным МЧС республики, в эти два дня жителей Башкирии ждут серьезные заморозки. Так, температура воздуха в некоторых районах республики ночью может упасть ниже нулевой отметки.

В связи с этим жителей республики просят быть готовыми к возможным последствиям. Садоводам необходимо позаботиться о том, чтобы мороз не уничтожил их растения. Для этого грядки можно накрыть пленкой или матами.

Также жителей республики просят внимательно использовать электроприборы. Никогда не оставляйте обогреватели включенными на долгое время и не накрывайте их тканью.

ИСТОЧНИК KP.RU