2019-05-21T06:21:31+03:00
Общество

Пропавшего в Уфе школьника нашли в лесу

Информацией поделились волонтеры
Рустем АХУНОВ
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Пропавшего в Уфе школьника нашли ночью в лесуПропавшего в Уфе школьника нашли ночью в лесу
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В Уфе прекратили поиски пропавшего 20 мая 10-летнего школьника.

Напомним, что информация о пропаже ребенка появилась в интернете минувшим вечером в понедельник. Было известно, что в районе 5 часов вечера он вышел из школы, но домой так и не вернулся. Перепуганные близкие школьника обратились в полицию и к волонтерам.

К счастью, ночью волонтерам и полицейским удалось найти ребенка. Оказалось, что мальчик каким-то образом оказался на территории санатория «Зеленая роща». Он жив.

- Усилиями нас и волонтеров «Лиза Алерт» фактически спасена жизнь ребенка. Учитывая время, когда он ушел и погодные явления, могло действительно произойти что угодно, - написал в интернете координатор сообщества «Поиск пропавших детей - Уфа» Павел Нестеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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