В Уфе пропал 10-летний Петр Борисов

СЕГОДНЯ 19:48 2019-05-20T19:52:49+03:00

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Родные 10-летнего Пети Борисова из Уфы взволнованы. Их ребенок сегодня, 20 мая, около пяти часов вечера ушел из школы, но домой так и не явился. Куда мог направиться мальчик, не известно.

Близкие школьника обратились за помощью к волонтерам отряда «Поиск детей - Уфа». Добровольцы намерены собраться у школы №18 и начать поиски мальчика оттуда.

Приметы пропавшего ребенка: рост 140 см., волосы русые короткие, глаза серо-зеленые.

Был одет: серая шапка, черная куртка, черный спортивный костюм.

Если вы видели Петю или знаете, куда он мог пойти, свяжитесь с поисковиками: 8 927 969 89 19 или 8 927 941 65 11.

ИСТОЧНИК KP.RU