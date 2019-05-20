В Уфе психотерапевта осудили на 9 лет за надругательство над 16-летней пациенткой

СЕГОДНЯ 19:41 2019-05-20T19:41:05+03:00

Суд сказал свое заключительное слово сегодня

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Психотерапевт из Уфы, обвиняемый в изнасиловании своей 16-летней пациентки, следующие 9 лет проведет в колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд сегодня, 20 мая.

Экспертиза заключила, что своим «лечением» 54-летний специалист причинил подростку тяжкий вред.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на и.о. старшего помощника руководителя регионального Следкома Дарью Попову сообщает, что профессор пытался избежать наказания за свои действия. Он заверил мать девушки, что та склонна к фантазированию, так что ее рассказам о сеансах психотерапии нельзя верить.

Однако суд поверил, и психиатра заковали в наручники прямо в зале суда. Теперь потерпевшие намерены добиваться компенсации морального вреда, а адвокат осужденного собирается обжаловать приговор в Верховном суде республики.

ИСТОЧНИК KP.RU