В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа
Девушку нашли живой
Фото: соцсети
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Поиски пропавшей в Уфе 17-летней студентки колледжа прекращены. Она нашлась живой.
По словам координатора волонтерского движения «Поиск детей – Уфа» Павла Нестерова, благодаря своевременному обращению родственников девушки в полицию, а также оперативной работе добровольцев и неравнодушию горожан, студентка скоро будет дома.
- Сотрудникам полиции (ОДН и розыска) удалось выйти на связь с пропавшей и убедить вернуться домой, - написал он.
Напомним, девушка исчезла в субботу, 18 мая. Тогда она ушла на учебу и не вернулась. Где все это время находилась подросток, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU