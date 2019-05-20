2019-05-20T18:52:34+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа

Девушку нашли живой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски пропавшей в Уфе 17-летней студентки колледжа прекращены. Она нашлась живой.

По словам координатора волонтерского движения «Поиск детей – Уфа» Павла Нестерова, благодаря своевременному обращению родственников девушки в полицию, а также оперативной работе добровольцев и неравнодушию горожан, студентка скоро будет дома.

- Сотрудникам полиции (ОДН и розыска) удалось выйти на связь с пропавшей и убедить вернуться домой, - написал он.

Напомним, девушка исчезла в субботу, 18 мая. Тогда она ушла на учебу и не вернулась. Где все это время находилась подросток, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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