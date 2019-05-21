На крыше банка в Уфе вылупился первый птенец сокола-сапсана

21 Май 13:54 2019-05-21T13:54:14+03:00

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Неделю назад банк «Уралсиб» запустил на Youtube прямую трансляцию с крыши здания. Здесь, на высоте около ста метров, уже давно гнездится пара соколов-сапсанов. Весной в гнезде птиц заметили четыре яйца.

Специалисты спрогнозировали, что первый птенец вылупится 18-19 мая, и практически не ошиблись. Малыш появился на свет сегодня, 20 мая. Камера поймала его около двух часов дня. Его братья и сестры вылупятся в ближайшие дни.

- В середине июня орнитологи дадут имена каждому из птенцов, осмотрят их и проведут кольцевание - на лапку сокола аккуратно закрепят небольшое кольцо, чтобы в других регионах специалисты могли понять географию миграции птиц, - рассказали сотрудники банка.

ИСТОЧНИК KP.RU