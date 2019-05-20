В Уфе водитель иномарки сбил трёхлетнюю девочку и скрылся

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-20T16:52:07+03:00

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В прошлую пятницу, 17 мая, в Уфе под колеса машины попала трехлетняя девочка. Это случилось около четырех часов дня. Малышка и ее мама шли с детской площадки по двору дома №6 по ул. Нуреева. В этот момент на ребенка наехал «Лифан Х50». Водитель не стал останавливаться, чтобы проверить, все ли целы, вместо этого он уехал прочь. Малышка получила ушибы.

Как рассказали в отделе ГИБДД по Уфе, машину и водителя вскоре установили. 40-летний мужчина пояснил полицейским, что не заметил ребенка, когда выезжал задним ходом с парковки. Тем не менее, ему придется ответить за то, что он покинул место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU