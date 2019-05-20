В Башкирии разыскивают пропавшую 42-летнюю врача-инфекциониста
Ориентировка на женщину появилась в интернете
В Башкирии разыскивают пропавшую Эльвиру Ария
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В Уфе разыскивают пропавшую 42-летнюю врача-инфекциониста Эльвиру Ария.
Известно, что последний раз женщину видели в минувшее воскресенье, 19 мая. Днем она вышла из дома в уфимском микрорайоне Дема, но обратно так и не вернулась. На связь с близкими женщина не выходит.
Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, стройного телосложения, рост 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие.
Была одета: черная ветровка, синие джинсовые брюки, красные кроссовки.
Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или в дежурную часть по телефону в Уфе 281-02-02.
ИСТОЧНИК KP.RU