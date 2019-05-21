Прокуратура Башкирии изучит материалы проверки закрытого Роспотребнадзором кафе

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-21T06:55:55+03:00

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Сотрудники башкирской прокуратуры изучат материалы проверки Роспотребнадзора, после которой был закрыт кафе-магазин «Ферма». Предприятие оштрафовали на 900 тысяч рублей и приостановили его работу из-за отсутствия там оборудования по переработке мяса. После прокурорской проверки станет понятно, насколько правомерными были действия Роспотребнадзора по Башкирии.

Напомним, в минувшее воскресенье стало известно о гибели сотрудницы, которая выписала штраф и закрыла «Ферму». Сейчас следком по Башкирии проводит доследственную проверку по факту обнаружения 53-летней Ольги Сидорчевой в лесополосе под Уфой. По данным РИА «Новости» женщина оставила предсмертную записку.

ИСТОЧНИК KP.RU