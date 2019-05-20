В Башкирии пропала 17-летняя София Терентьева
Последний раз девушку видели в Уфе
В Уфе разыскивают пропавшую 17-летнюю студентку
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В Уфе волонтеры разыскивают пропавшую студентку Софию Терентьеву.
По данным волонтеров из сообщества «Поиск пропавших детей Уфа», девушка пропала еще в минувшую субботу, 18 мая. София ушла в колледж, но домой так и не вернулась.
Приметы пропавшей: глаза голубые, рост 164 сантиметров, прическа карэ, пирсинг в носу и языке.
Была одета: светло-коричневая куртка, также с собой был черный рюкзак.
Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам: 8-927-969-89-19 или 8-927-941-65-11.
ИСТОЧНИК KP.RU