2019-05-20T11:53:29+03:00
Общество

В Башкирии пропала 17-летняя София Терентьева

Последний раз девушку видели в Уфе
Рустем АХУНОВ
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В Уфе разыскивают пропавшую 17-летнюю студенткуВ Уфе разыскивают пропавшую 17-летнюю студентку
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В Уфе волонтеры разыскивают пропавшую студентку Софию Терентьеву.

По данным волонтеров из сообщества «Поиск пропавших детей Уфа», девушка пропала еще в минувшую субботу, 18 мая. София ушла в колледж, но домой так и не вернулась.

Приметы пропавшей: глаза голубые, рост 164 сантиметров, прическа карэ, пирсинг в носу и языке.

Была одета: светло-коричневая куртка, также с собой был черный рюкзак.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефонам: 8-927-969-89-19 или 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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