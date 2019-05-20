2019-05-20T11:58:03+03:00
Общество

Появилось видео раскрепощенной вечеринки байкеров в уфимском детском лагере

Молодые люди устроили развратное шоу
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Байкеры устроили мероприятие для взрослых прямо в детском лагереБайкеры устроили мероприятие для взрослых прямо в детском лагере
Изменить размер текста:

В сети появилось откровенное видео с тусовки байкеров в детском лагере в Уфе.

Напомним, что на майских праздниках участники одного из уфимских мотоклубов устраивали открытие сезона, которое совпало с мероприятием байкеров на площади Салавата Юлаева. И пока «официальные» байкеры развлекали уфимцев акробатическими шоу, их более раскрепощенные товарищи устроили оргию на территории одного из детских лагерей.

Организаторы праздника устроили некий конкурс, участники которого должны были пить алкоголь, стекающий по ногам девушки. Судя по восторженным крикам собравшихся, байкерам такое развлечение понравилось.

Уфимские байкеры устроили оргию в детском лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24