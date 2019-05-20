Появилось видео раскрепощенной вечеринки байкеров в уфимском детском лагере

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-20T11:58:03+03:00

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В сети появилось откровенное видео с тусовки байкеров в детском лагере в Уфе.

Напомним, что на майских праздниках участники одного из уфимских мотоклубов устраивали открытие сезона, которое совпало с мероприятием байкеров на площади Салавата Юлаева. И пока «официальные» байкеры развлекали уфимцев акробатическими шоу, их более раскрепощенные товарищи устроили оргию на территории одного из детских лагерей.

Организаторы праздника устроили некий конкурс, участники которого должны были пить алкоголь, стекающий по ногам девушки. Судя по восторженным крикам собравшихся, байкерам такое развлечение понравилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709835" frameborder="0"></iframe> Уфимские байкеры устроили оргию в детском лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU