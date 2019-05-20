Участок трассы М-5 в Башкирии отремонтируют за девять миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-20T10:40:07+03:00

В Уфе участок трассы М-5 отремонтируют за девять миллиардов рублей

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В Уфе определили компанию, которая за девять миллиардов рублей отремонтируют участок трассы М-5.

Как сообщает РБК-Уфа, уфимская компания «Стройблоктехнология» стала единственным участником торгов, по результатам которых определили исполнителя ремонта. Всего на реализацию проекта ремонта управление дорог «Приуралье» потратит порядка девяти миллиардов рублей. Строительство и реконструкция будет проходить на участке трассы М-5 с 1480 по 1494 километры. Работы закончатся до сентября 2023 года.

Напомним, что ранее эта же компания получила контракт на освещения участка трассы М-5.

ИСТОЧНИК KP.RU