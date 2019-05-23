Многодетная мама из Башкирии, больная циррозом, идет на поправку

23 Май 19:28 2019-05-23T19:28:04+03:00

Сейчас Светлана проводит время дома с детьми, восстанавливаясь после операции

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Радостные новости пришли из Салавата, где проживает 48-летняя Светлана Рузматова и четверо ее детей. Дочь Светланы Феруза рассказала, что после трансплантации печени мама чувствует себя гораздо лучше. Опасения врачей, что донорская печень может отторгнуться, не подтвердились, и женщина потихоньку идет на поправку.

- Реабилитация проходит нормально, мама постепенно возвращается к обычной жизни, - говорит Феруза. - Иногда появляются отёки на лице и на ногах, но, в целом, все в порядке. Раз в неделю ездит в Уфу к врачу и сдаёт анализы, чтобы узнать какую дозировку лекарств нужно принимать.

Напомним, что циррозом неизвестного генеза Светалана Рузматова заболела в 2015 году и все эти годы ждала пересадки донорской печени, ведь только операция могла спасти женщине жизнь.

Также дочь Светланы Феруза пожаловалась, что ее семью атаковали мошенники, которые создали в социальных сетях. Нечестные люди открыли сбор средств на лекарства и реабилитацию от имени самой Светланы Рузматовой, указав свои реквизиты. Девушка подчеркивает, что в настоящий момент семья не собирает никакие деньги, но не откажется от продуктовой помощи и средств бытовой химии.

- Все деньги уходят на лечение мамы и Ильхама (мальчик родился с синдромом Дауна и множественными пороками развития – ред.), поэтому на питание средств почти не остается. Будем рады и крупам, и овощам, и фруктам, и молочным продуктам, а также нужны влажные салфетки, стиральный порошок и памперсы 6-го размера, - признается Феруза.

Если вы хотите помочь многодетной семье Рузматовых продуктами или бытовой химией, позвоните по номеру 8(919)144-13-79.

ИСТОЧНИК KP.RU