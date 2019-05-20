Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-20T10:05:19+03:00

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Сегодня, 20 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал трагический случай, в результате которого погибла сотрудница регионального Роспотребнадзора. Напомним, на днях тело 53-летней Ольги Сидорчевой было обнаружено в лесу. По данным Горобзор.ру, женщина свела счеты с жизнью после жесткого разговора с начальником. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 19 мая.

- Дальше произошла трагедия – по-другому не могу сказать, потому что я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд. Прошу следственные органы ее расследовать. Инспектор, который осуществлял проверку, погибла. Это большая тяжелая трагедия – человека не вернуть. Что там происходит, мне непонятно, меня возмущает, я имею в виду эту службу. Соболезную родным и близким этого человека, - заявил Хабиров.

Эта история началась на прошлой неделе, когда состоялась трехсторонняя встреча владельца оштрафованного и закрытого по решению Роспотребнадзора кафе, руководителя этого ведомства и Радием Хаибровым. Тогда врио главы Башкирии заявил, что результаты этой проверки вызвали у него сомнения. Он потребовал передать материалы в прокуратуру и отказался работать с Евгением Степановым, возглавляющим санитарное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU