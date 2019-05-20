СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-20T09:22:03+03:00

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В Следкоме Башкирии прокомментировали смерть начальника отдела Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой.

Напомним, что новость о том, что женщину нашли мертвой появилась вечером в минувшее воскресенье. По некоторым данным, она могла добровольно свести счеты с жизнью. Этой грустной истории предшествовала речь Радия Хабирова, защитившего права бизнесмена Альберта Мухамедьярова, кафе которого на время закрыла Сидорчева. Тогда врио главы Башкирии заявил, что не будет работать с таким руководителем Роспотребнадзора.

- По факту обнаружения тела начата доследственная проверка, - объяснили в Следкоме республики.

ИСТОЧНИК KP.RU