2019-05-20T08:40:32+03:00
Происшествия

Задержанный в уфимском аэропорту «Superjet» оказался неисправным

У машины возникли проблемы с каналами управления
Рустем АХУНОВ
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Самолет оказался неисправнымСамолет оказался неисправнымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Задержанный в минувшее воскресенье в Уфе самолет «Superjet» был неисправным.

По данным правительства республики, инцидент произошел днем в воскресенье, 20 мая. Днем самолет должен был выполнять перелет в Москву, но его решили отменить в целях безопасности. Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал, что у воздушного судна отказал один из каналов управления.

Время задержки рейса составило пять часов. 58 пассажирам предоставили напитки и горячее питание.

Напомним, что в начале мая в Москве произошел инцидент с еще одним самолетом этой марки. Не обошлось без жертв среди пассажиров. Самолет носил имя башкирского поэта Мустая Карима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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