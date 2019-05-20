Задержанный в уфимском аэропорту «Superjet» оказался неисправным
Задержанный в минувшее воскресенье в Уфе самолет «Superjet» был неисправным.
По данным правительства республики, инцидент произошел днем в воскресенье, 20 мая. Днем самолет должен был выполнять перелет в Москву, но его решили отменить в целях безопасности. Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал, что у воздушного судна отказал один из каналов управления.
Время задержки рейса составило пять часов. 58 пассажирам предоставили напитки и горячее питание.
Напомним, что в начале мая в Москве произошел инцидент с еще одним самолетом этой марки. Не обошлось без жертв среди пассажиров. Самолет носил имя башкирского поэта Мустая Карима.
ИСТОЧНИК KP.RU