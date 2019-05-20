В Башкирии школьнику грозит до трех лет лишения свободы за пост в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-20T07:08:49+03:00

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16-летний школьник в Кугарчинском районе Башкирии решил сорвать уроки и написал в социальных, что в школе заложен опасный предмет. Теперь в отношении подростка за такую шутку возбудили уголовное дело, и ему может грозить до трех ограничения свободы, либо принудительные работы.

Следователи установили, что юноша заведомо знал о ложном характере сообщения. Уроки сорвать действительно удалось – теперь вместо них и экзаменов ему придется наведываться в полицию и суд.

ИСТОЧНИК KP.RU