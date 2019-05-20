2019-05-20T06:50:05+03:00
Происшествия

В Уфе ограбили 59-летнюю женщину

У нее отобрали телефон и 4 тысячи рублей
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На днях в полицию в Октябрьском районе Уфы обратилась 59-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что на улице Российской возле одного из домов у нее отобрали сотовый телефон и 4 тысячи рублей. Уфимка пояснила, что с нападавшими она распивала алкогольные напитки. Мужчина отобрал ценности и скрылся в неизвестном направлении, несмотря на то, что та пыталась его удержать и забрать свои вещи.

Однако далеко ему уйти не удалось – через некоторое время оперативники задержали его. Им оказался 37- летний местный житель, он доставлен в дежурную часть для дачи показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе на этой неделе состоится ярмарка вакансий
В Башкирии школьнику грозит до трех лет лишения свободы за пост в соцсетях
Под Уфой нашли мертвой экс-заместительницу начальника отдела Роспотребнадзора
В Башкирии прекращены поиски пропавшего сутки назад школьника
В Башкирии прекращены поиски 34-летней Надежды Михайловой
В Башкирии бесследно пропала 34-летняя Надежда Михайлова
В Башкирии изменят русло реки Белая для экспорта зерна за рубеж
В Башкирии прекращены поиски 25-летнего Олега Мухаметзянова
Стало известно в какой больнице Уфы нашли больше всего нарушений
В начале следующей недели в Башкирии ожидаются заморозки и дожди со снегом
В Уфе посетителей байк-фестиваля поразил откровенный танец участницы
В аэропорту Уфы на четыре часа задержали вылет рейса в Москву
Жителей Уфы пугают бездомные обитатели поземного перехода около железнодорожного вокзала
Состав «Салавата Юлаева» пополнил форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен
В Уфе на перекрестке перевернулась иномарка с ребенком в салоне
В нескольких районах Башкирии выпал снег
Стала известна причина гибели 43-летней уфимки Эльзы Байковой
В Башкирии на трассе при лобовом столкновении легковушке пострадали четыре человека
В Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина
В центре Уфы из-за полумарафона на весь день перекрыто движение транспорта