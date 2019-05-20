В Уфе ограбили 59-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 06:50 2019-05-20T06:50:05+03:00

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На днях в полицию в Октябрьском районе Уфы обратилась 59-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что на улице Российской возле одного из домов у нее отобрали сотовый телефон и 4 тысячи рублей. Уфимка пояснила, что с нападавшими она распивала алкогольные напитки. Мужчина отобрал ценности и скрылся в неизвестном направлении, несмотря на то, что та пыталась его удержать и забрать свои вещи.

Однако далеко ему уйти не удалось – через некоторое время оперативники задержали его. Им оказался 37- летний местный житель, он доставлен в дежурную часть для дачи показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU