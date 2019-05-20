2019-05-20T06:32:56+03:00
Происшествия

Под Уфой нашли мертвой экс-заместительницу начальника отдела Роспотребнадзора

По предварительным данным, Ольга Сидорчева покончила с собой
Эльвина АПАРИНА
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Ольге Сидорчевой было 53 годаОльге Сидорчевой было 53 года
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В Уфимском районе Башкирии в лесу нашли тело 53-летней экс-заместительницы начальника отдела Роспотребнадзора РБ Ольги Сидорчевой. По предварительным данным «Собкора», женщина свела счеты с жизнью. Силовые структуры пока никак не комментируют случившееся. Известно, что это произошло в ночь с субботы на воскресенье.

Отметим, что Сидорчева проводила внеплановую проверку в ресторане «Ферма». Руководитель ведомства обнаружила отсутствие цехов для приготовления из сырых продуктов мясных блюд, наложила на заведение штрафов на 900 тысяч рублей и приостановила его деятельность.

За владельца общепита вступился сам Радий Хабиров. Материалы проверки ресторана, принадлежащего Альберту Мухамедьярову, по требованию главы республики будут направлены в прокуратуру.

- Я как-то не очень верил во всеобщее кошмарение бизнеса со стороны надзирающих органов... Но этот случай показал, что многое ещё нужно исправлять. Это предприятие потребнадзор просто пришёл и закрыл... И наложил на него штрафы. Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать?! С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду, - написал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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