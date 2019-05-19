В Башкирии прекращены поиски пропавшего сутки назад школьника

СЕГОДНЯ 21:02 2019-05-19T21:02:02+03:00

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Родные и близкие юного школьника Альберта Ф. (имя изменено. Прим. ред.) из города Октябрьский не на шутку перепугались. Вчера, 18 мая, около 18:30 он ушел из дома в 34-м микрорайоне города и бесследно пропал. Его мама через соцсети обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь в его поисках. Известно, что он ходит в местную школу №20.

К счастью, сегодня вечером мальчик нашелся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Добровольцы отметили, что он жив, но о состоянии здоровья и тем более, где он все это время находился, не сообщается.

В ближайшее время маленький Альберт вернется к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU