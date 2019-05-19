2019-05-19T19:00:40+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропала 34-летняя Надежда Михайлова

Женщина нуждается в медицинской помощи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 34-летней Надежды Михайловой бьют тревогу: уроженка села Аксаково Белебеевского района Башкирии ушла сегодня из дома и бесследно пропала. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Добровольцы объявили срочный сбор на прочес местности. Сегодня, 19 мая в 19:30 они собрались в селе Аксаково около дома на улице Горохова, 26.

Приметы Надежды Михайловой: рост 150 см, среднего телосложения, длинные черные волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы, бордовые ботинки и берет вишневого цвета.

Всех, кто видел женщину, либо знает о ее местонахождении, просят связаться с волонтерами по номерам: 89870997092 или 8-800-700-54-52, или обратиться в полицию по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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