В Уфе посетителей байк-фестиваля поразил откровенный танец участницы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-19T14:20:26+03:00

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Открытие мотосезона в башкирской столице состоялось еще на прошлой неделе, но интересные подробности праздника появились в социальных сетях только на днях. Так, например, на фестивале «RAGNAROKFEST2019», который проходил в Уфе с 10 по 12 мая, организаторы поразили всех необычным конкурсом.

Байкеры из мотоклуба «CHOPPER CLAN MC UFA» пригласили пару молодых людей станцевать на публике. При этом девушка предстала перед публикой топлес и станцевала очень откровенный танец перед молодым человеком. В дальнейшем посетители фестиваля предположили, что пара вовсе не знакома.

То, что началось дальше, поначалу слегка озадачило зрителей, а затем знатно повеселило. Кто-то подбежал к танцующим и стал лить пиво на девушку. По обнаженным телесам красавицы пенный напиток стекал прямо на парня. Этот момент попал на фото.

Чем закончилась вечеринка для участников откровенного конкурса, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU