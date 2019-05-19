Жителей Уфы пугают бездомные обитатели поземного перехода около железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-19T12:53:18+03:00

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Жители башкирской столицы который год жалуются на ситуацию в подземном переходе на железнодорожном вокзале в Уфе. На выходе в город там ежедневно собираются маргинальные личности. Все бы ничего, но они пристают к гражданам и источают неприятный аромат. На автобусной остановке они организовали стихийный туалет. И происходит это не первый год.

Отчаявшись, жительница Уфы решила обратиться за помощью к врио главы Башкирии Радию Хабирову. Она написала жалобу в надежде, что власти смогут разрешить эту проблему.

- Дело в том, что к выходу на верхнюю остановку невозможно пройти!!! Ужасная вонь. Толпой сидят и оскорбляют прохожих. На самой остановке постоянно подходят то денег просят то сигарет. Честное слово уже надоело это терпеть!!! Вокзал говорит, что это город должен решать, а городским властям плевать! – возмущается горожанка.

Территория, где собираются бездомные, и правда находится в ведении муниципальных властей. Они же ответственны за то, что там несколько лет не работает эскалатор для подъема на верх. Сотням садоводам пенсионного возраста приходится буквально карабкаться по крутой лестнице, чтобы попасть на остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU