Состав «Салавата Юлаева» пополнил форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-19T12:30:25+03:00

Сейчас хоккеист выступает на Чемпионате мира в Братиславе

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На днях «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим сборной Финляндии по хоккею Сакари Манниненом. 27-летний форвард провел прошлый сезон в составе «Йокерита», выступающего в КХЛ. За 68 матчей в сезоне 2018/2019 он набрал 50 (22+28) очков по системе гол+пас и стал вторым бомбардиром команды.

В обмен на хоккеиста «Йокерит» получил права на Хенрика Боргстрема и Миро Хейсканена, выступающих в НХЛ и денежную компенсацию.

Похоже, что по задумке менеджеров «Салавата» Сакари Маннинен должен заменить в первом звене ушедшего в «СКА» Йоонаса Кемппайнена.

- Просмотрели массу кандидатур: и североамериканцев, и европейцев. При этом понимали, что в это звено [первое] лучше взять скандинава. Критерии отбора очень высокие.

Конечно, он должен соответствовать уровню Умарка и Хартикайнена. Сакари Маннинен был вторым бомбардиром в «Йокерите», также стабильно играет за сборную Финляндии. Сейчас тоже очень успешно выступает на нынешнем чемпионате мира, - заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов в интервью пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU