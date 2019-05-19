2019-05-19T09:45:35+03:00
Происшествия

Стала известна причина гибели 43-летней уфимки Эльзы Байковой

Родные и близкие женщины поблагодарили всех, кто участвовал в ее поисках
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую субботу, 18 мая, стало известно, что пропавшую две недели назад 43-летнюю уфимску Эльзу Байкову нашли мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». Как рассказал «Комсомолке» руководитель организации Павел Нестеров, женщина утонула в реке Белая.

Поиски Эльзы Байковой продолжались две недели. За это время полицейские и добровольцы прочесали огромные территории и попытались восстановить маршрут, которым она шла в день пропажи. По словам родных и близких, в день пропажи она сообщила, что идет в магазин и вышла из дома. Тревогу родственники забили в тот же день, когда она не вернулась.

Собственный источник «Комсомолки» сообщает, что родные заметили странности в поведении Эльзы Байковой в день пропажи. Так, например, в магазин она обычно не ходила в той одежде, в которой вышла из дома в тот злополучный день.

Всем, кто помогал в поисках женщины родные и близкие Эльзы выразили соболезнования.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным Эльзы Байковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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