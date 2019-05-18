В Башкирии прекратили поиски пропавшей Эльзы Байковой

СЕГОДНЯ 22:28 2019-05-18T22:28:02+03:00

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей 43-летней уфимки Эльзы Байковой.

Напомним, что женщина пропала еще 4 мая. Она вышла из дома в магазин и не вернулась. Добровольцы и дочь Эльзы сообщили, что личные вещи женщины нашли в Уфе в районе Монумента дружбы.

Сегодня ночью от волонтеров пришли плохие новости. Пропавшую женщину нашли мертвой. Что стало причиной смерти, и где обнаружили тело добровольцы не сообщают.

Близкие пропавшей ранее заявляли, что в последнее время у женщины были проблемы с давлением. Они предполагали, что это может быть связано с исчезновением женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU