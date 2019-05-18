Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Башкирии
На носу уже июнь, и жителей Башкирии волнует только один вопрос: какое ждать лето в этом году. Синоптики радуют: кутаться в теплые вещи или изнемогать от сорокаградусной жары не придется. Лето будет теплым и дождливым.
Впрочем, в июне можно планировать и продолжительные вылазки на природу, и открытие купального сезона. Затяжных дождей да и вообще осадков в первом месяце лета не предвидится, будет сухо и тепло.
В июле погода также будет теплой, но дождей ожидается гораздо больше, хотя, поговаривают, что такое влажное тепло обеспечивает хороший урожай грибов, да и остальные овощи-фрукты будут слаще и сочнее.
В августе синоптики обещают теплую погоду, да и осадков выпадет гораздо меньше, чем в предыдущем месяце. Так что смело планируйте отпуск на этот месяц и наслаждайтесь последними деньками уходящего лета.
ИСТОЧНИК KP.RU