2019-05-18T20:03:23+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Башкирии

Судя по прогнозам, нас ждет тепло и дожди
Яна БАЗЕКИНА
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Лето в Башкирии не испортят ни заморозки, ни засухаЛето в Башкирии не испортят ни заморозки, ни засуха
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На носу уже июнь, и жителей Башкирии волнует только один вопрос: какое ждать лето в этом году. Синоптики радуют: кутаться в теплые вещи или изнемогать от сорокаградусной жары не придется. Лето будет теплым и дождливым.

Впрочем, в июне можно планировать и продолжительные вылазки на природу, и открытие купального сезона. Затяжных дождей да и вообще осадков в первом месяце лета не предвидится, будет сухо и тепло.

В июле погода также будет теплой, но дождей ожидается гораздо больше, хотя, поговаривают, что такое влажное тепло обеспечивает хороший урожай грибов, да и остальные овощи-фрукты будут слаще и сочнее.

В августе синоптики обещают теплую погоду, да и осадков выпадет гораздо меньше, чем в предыдущем месяце. Так что смело планируйте отпуск на этот месяц и наслаждайтесь последними деньками уходящего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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