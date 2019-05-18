2019-05-18T18:00:38+03:00
Происшествия

В Башкирии сбежавшего из колонии заключенного задержали сотрудники ФСИН

За дерзкий побег мужчине может грозить до 4 лет дополнительного срока
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии сотрудники ФСИН задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Мелеузе. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сейчас беглецу предстоит долгое объяснение – почему и каким образом он умудрился сбежать, ведь до освобождения ему оставалось всего два года, а теперь за свой побег к уже существующему сроку может прибавиться до четырех дополнительных лет.

Напомним, что осужденный за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти сбежал вчера, 17 мая, из колонии-поселения. О пропаже заключенного стало известно во время вечерней проверки. Беглеца разыскивали полицейские и сотрудники колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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