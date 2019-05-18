2019-05-18T18:40:39+03:00
Происшествия

Против жителя Башкирии, которого жена обвинила в надругательстве, возбудили уголовное дело

Мужчине вменяют изнасилование и угрозу убийством
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Жителю Стерлитамака, которого обвинила в изнасиловании собственная супруга, следователи предъявили обвинение. Мужчине вменяется тяжкая статья «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

Как полагает следствие, 16 мая 26-летний мужчина напал на свою 22-летнюю жену, с которой уже не жил вместе, прямо у себя в квартире. Он жестоко избил ее по голове, после чего, угрожая расправой, удовлетворил свою похоть. После надругательства девушке удалось сбежать и вызвать полицию.

- В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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