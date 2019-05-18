В Уфе однорукий бандит, вооруженный арматурой, ограбил трех женщин

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-18T16:33:50+03:00

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Вчера в полицию обратились сразу три уфимки, пожаловавшихся, что на них напал однорукий мужчина, вооруженный металлическим прутом. У одной женщины инвалид отобрал пакет с продуктами, у второй – сотовый телефон, у третьей тоже пытался забрать мобильный, но злоумышленника спугнули.

Свои похождения однорукий бандит начал на улице Кадомцевых, где, заприметив 22-летнюю девушку, выходившую их продуктового магазина, несколько раз ударил ее арматурой и, забрав пакет с едой, скрылся. Вот только поняв, что кошелек и ценные вещи остались при девушке, злоумышленник выкинул пакет и отправился дальше. Через 20 минут, дойдя до улицы Зорге, мужчина напал на 51-летнюю женщину, ударил ее прутом и отобрал мобильник, который почти сразу же выкинул в кусты.

Следующей стала 20-летняя девушка, которую инвалид также повалил на землю и стал избивать, требуя отдать ему телефон. На помощь к потерпевшей подоспели сотрудники магазина по соседству, которые и спугнули злоумышленника. Вот только во время борьбы мужчина оставил на земле куртку и вскоре вернулся за ней, где был задержан все теми же сотрудниками магазина и доставлен в полицию.

- Задержанным оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за разбой, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Возбуждено три уголовных дело по статье «Разбой». В настоящий момент подозреваемый находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU