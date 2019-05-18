2019-05-18T15:42:09+03:00
Общество

«Вот такая вот весна»: в Башкирии выпал крупный град

Жители публикуют фотографии льдинок, размером с крупный горох
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Александр ЕфремовФото: Александр Ефремов
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Недаром синоптики пугали снегом и заморозками на выходных: в поселке Старые Турбаслы под Уфой и вовсе выпал крупный град, размером с горох. Фотографии очевидцы выложили в социальных сетях, посетовав, что такая погода совсем не типична для весны, тем более – накануне лета.

Также на град и холодную ветреную погоду пожаловались жители села Ермекеево и Нефтекамска. Горожане беспокоятся, что ледяные осадки могут не только побить всю рассаду, но и повредить автомобили, поэтому многие решили переставить свои машины в гаражи.

Фото: Александр Ефремов

Фото: Александр Ефремов

Тем временем синоптики предупреждают, что непогода сохранится в ближайшие дни. Так, сегодня ночью в отдельных районах снова ожидаются заморозки до -5 градусов, да и днем воздух прогреется всего до +12; +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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