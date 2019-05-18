2019-05-18T12:51:20+03:00
Происшествия

В Башкирии из колонии сбежал опасный заключенный

Сейчас беглеца ищут сотрудники полиции
Яна БАЗЕКИНА
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Мужчине оставалось до освобождения всего два года Фото: ufa1.ruМужчине оставалось до освобождения всего два года Фото: ufa1.ru
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В Башкирии разыскивают беглого заключенного, который сбежал из колонии-поселения в Мелеузе. Как сообщает портал Ufa1, мужчина отбывал наказание за грабеж, применение насилия и оскорбление представителей власти, а также неоднократно нарушал условия условного осуждения. Всего молодому человеку назначили 4,5 года, и в колонии ему предстояло прожить еще два года, но тот решил бежать. Об исчезновении заключенного стало известно во время вечерней поверки.

Как сообщает источник портала, во время побега мужчина был одет в черный свитер, трико, кроссовки и бейсболку. Из отличительных пример – большое количество татуировок. Сейчас беглеца разыскивают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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