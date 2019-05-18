В Башкирии грузовой поезд сбил подростка

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-18T11:57:10+03:00

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Трагедия разыгралась вчера вечером, 17 мая, в Давлекановском районе Башкирии. Неподалеку от железнодорожной станции 16-летний подросток решил перебежать пути прямо перед идущим грузовым поездом, но не рассчитал расстояние, и столкновения не удалось избежать. От полученных травм парень скончался на месте, а следователи выясняют, как вообще он оказался на железнодорожных путях.

- В настоящий момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято решение и внесено представление об усилении мер безопасности на железной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU