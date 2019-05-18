В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет: погиб молодой водитель

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-18T13:54:16+03:00

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Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром, 18 мая, в Чишминском районе Башкирии. На 8-м километре автодороги «Кара-Якупово-Петряево» автомобиль «Фольксваген Джетта» вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Очевидцы бросились на помощь, но водитель, 36-летний местный житель, скончался на месте аварии. Его 59-летний отец, находившийся рядом на пассажирском кресле, выжил. С различными травмами его отвезли в больницу.Сейчас обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, что вчера, 17 мая, в Бурзянском районе также водитель «Нивы» не справился с управлением и вылетел в кювет. Позже 61-летний житель Зилаирского района скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU