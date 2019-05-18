Житель Башкирии показал ужасные условия, в которых лечат местных жителей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-18T13:00:18+03:00

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Жители Миякинского района Башкирии пожаловались на ужасающее состояние медпункта в деревне Новый Мир. Фотографии полуразвалившегося здания они выложили в социальные сети: видно, что стены, давно не видевшие ремонта, покрылись трещинами, дощатый пол местами готов провалиться, оконные рамы потрескались, а краска сильно облупилась. Во дворе стоит деревянный туалет, а забор из штакетника местами покосился и упал.

Фото: социальные сети

- Вот в таком состоянии находится наш медпункт, причем обслуживаются в нем жители еще трех близлежащих деревень, - рассказала местная жительница Наталья Б. - У Миякинской ЦРБ на ремонт якобы никогда нет денег, тем не менее, ситуация с каждым годом все ухудшается. Мелкий ремонт фельдшер делает за свой счёт, на собственную небольшую зарплату. Больница ничего не возвращает.

Фото: социальные сети

Многие жители связывают такое положение дел с оптимизацией в сфере здравоохранения, когда многие мелкие больницы и медпункты или вовсе закрываются, или годами не видят ремонта из-за недостатка финансирования.

Фото: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU