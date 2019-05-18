2019-05-18T15:02:25+03:00
Происшествия

В Башкирии во время ремонта федеральной трассы похитили 33 миллиона рублей

Поставщика ПГС обвиняют в крупном мошенничестве
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии МВД совместно с ФСБ завершили расследование уголовного дела по факту денежного мошенничества при проведении ремонтных работ на трассе М-5 «Урал».

В ходе расследования выяснилось, что в 2015 году строительная организация, выполнявшая ремонтные работы, подписала договор с частной компанией на поставку песчано-гравийной смеси. Для ремонта участка трассы протяженностью 25 километров требовалось более 100 тысяч кубометров ПГС, вот только директор компании-поставщика подписал поддельные товарные накладные об отгрузке стройматериалов, а должностное лицо строительной организации предоставило документы об их получении. В результате ПГС для ремонта практически не поставлялся, хотя республиканский бюджет выделил на закупку более 33 миллионов рублей.

- 56-летнему директору компании-поставщика было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Обвиняемый заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Уголовное дело в отношении предполагаемых сообщников выделено в отдельное производство. Сейчас сотрудники полиции и ФСБ планируют установить лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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