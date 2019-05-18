В Башкирии следователи заинтересовались историей инвалида, которого хотят оштрафовать за бурьян во дворе

СЕГОДНЯ 20:00 2019-05-18T20:00:57+03:00

Детей и внуков у 65-летнего Виктора Ананьева нет, и помочь ему косить траву некому

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В Башкирии следователи заинтересовались историей безногого инвалида из села Казанки Архангельского района. Напомним , что ранее «КП-Уфа» писала, что мужчину хотят оштрафовать за нескошенную траву во дворе. Несмотря на то, что у инвалида нет обеих ног и одной руки, и передвигается он на инвалидной коляске, местная администрация посчитала, что Виктор Ананьев создает повышенную пожароопасность и должен понести административное наказание.

- Следователям предстоит опросить пострадавшего и должностное лицо администрации сельского поселения, составившее протокол об административном правонарушении, истребовать копии административного материала, а также установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Если доследственная проверка выявит нарушения в работе местных чиновников, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU