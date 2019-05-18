2019-05-18T10:18:08+03:00
Происшествия

В Башкирии подростки разбились, катаясь на квадроцикле

Ребята катались без шлемов и сейчас находятся в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Набирающие в последнее время популярность квадроциклы могут быть очень опасны, особенно, если кататься на них без шлемов и не соблюдать правила дорожного движения. Вчера вечером, 17 мая, в селе Старицино Бирского района трое подростков решили погонять на квадроцикле, но не справились с управлением и вылетели в кювет, после чего врезались в припаркованную рядом «Ладу Гранту».

В результате аварии квадроцикл изрядно помяло, а сами подростки – 14-летний водитель и его пассажиры 15-ти и 12-ти лет – с различными травмами были госпитализированы. Известно, что ребята катались без мотошлемов, да и сам квадроцикл не был зарегистрирован. Сейчас сотрудники полиции не только выясняют обстоятельства ДТП, но и уточняют, как транспортное средство попало в руки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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