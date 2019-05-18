В Башкирии «Нива» опрокинулась в кювет: погиб водитель
От полученных травм 61-летний мужчина скончался в больнице
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера ночью, 17 мая, в Бурзянском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 56-м километре автодороги «Старосубхангулово - Мраково» водитель «Нивы» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. За рулем находился 61-летний житель Зилаирского района: мужчина получил серьезные травмы и впоследствии скончался в больнице. Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства смертельной аварии.
- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU