В Башкирии «Нива» опрокинулась в кювет: погиб водитель

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-18T08:59:50+03:00

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Вчера ночью, 17 мая, в Бурзянском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 56-м километре автодороги «Старосубхангулово - Мраково» водитель «Нивы» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. За рулем находился 61-летний житель Зилаирского района: мужчина получил серьезные травмы и впоследствии скончался в больнице. Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU